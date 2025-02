Bundestagswahl 2025: Das sind die Spitzenkandidaten in SH Stand: 21.02.2025 11:12 Uhr Am Sonntag ist die Bundestagswahl. In Schleswig-Holstein sind 2,26 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. 13 Parteien stehen hier zur Wahl. Wer die Spitzenkandidaten sind, lesen Sie hier.

Bei der Bundestagswahl sind rund 2,26 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein wahlberechtigt. Darunter sind 85.300 Erstwähler. Zur Wahl stehen in Schleswig-Holstein 13 Parteien. Darunter die fünf, die auch im Landtag vertreten sind: CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW. Daneben auch die im Bundestag vertretene AfD und die Linke. Weiterhin treten im Norden die Freien Wähler, die Satire-Partei "Die Partei", Volt, die Marxistisch-Leninistische Partei, das Bündnis Deutschland und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zur Wahl an. Außerdem gibt es drei Einzelbewerber.

Nicht mehr jeder Wahlkreisgewinner automatisch im Bundestag

Da das Wahlrecht geändert wurde, zieht nicht mehr automatisch jeder Kandidat mit den meisten Erststimmen in den Bundestag ein. Die Zahl der Parlamentssitze für die Parteien errechnet sich nach ihrem Zweitstimmenanteil. Hat eine Partei mehr Wahlkreisgewinner als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, können diejenigen mit den schlechtesten Ergebnissen nicht in den Bundestag einziehen. Erste Ergebnisse werden erst in der Nacht erwartet.

Mit der Wahlrechtsreform wird der Bundestag auf 630 Abgeordnete verkleinert. Derzeit sind es 736. Für den Einzug einer Partei gilt die Fünf-Prozent-Hürde oder der Gewinn von drei Direktmandaten. Lediglich der SSW ist von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen.

Die Spitzenkandidaten der Bundestagswahl 2025 für Schleswig-Holstein

In den Landeslisten stellen Parteien in fester Reihenfolge die Kandidatinnen und Kandidaten zusammen, die sie bei entsprechender Stimmenanzahl stellvertretend für ihre Wählerinnen und Wähler ins Parlament schicken wollen.

CDU: Erfahrener Verteidigungspolitiker Johann Wadephul als Zugpferd

Die Nord-CDU fordert in ihrem Wahlprogramm mehr Investitionen in Sicherheit, weniger Bürokratie und eine Senkung der Energiepreise. Zudem setzt sie sich für eine Reform der Schuldenbremse ein.

SPD: Tim Klüssendorf für Olaf Scholz - und Vermögenssteuer

Der Fokus der SPD im Wahlkampf liegt auf den Themen sichere Arbeitsplätze, öffentliche Sicherheit und Mindestlohn. Der schleswig-holsteinische Spitzenkandidat Tim Klüssendorf wirbt für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer.

Grüne: Luise Amtsberg und Robert Habeck sind Spitzenkandidaten für SH

Für Klimaschutz, für ein Leben, das man sich leisten kann, für Frieden in Europa - dafür werben die Grünen im Wahlkampf. Prominente Gesichter sind Robert Habeck und Luise Amtsberg.

FDP: Liberale in SH setzen auf ihr Urgestein Wolfgang Kubicki

Mit Entlastungen für Unternehmen und mehr Netto vom Brutto werben die Liberalen im Wahlkampf. Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein ist Wolfgang Kubicki.

SSW: Stefan Seidler als Vertreter der Region auf Bundesebene

Der SSW steht für die dänische und friesische Minderheit, präsentiert sich aber auch als Regionalpartei für Schleswig-Holstein - mit den Themen Bahnverkehr, Digitalisierung und bezahlbarer Energiewende.

AfD: Kurt Kleinschmidt wirbt mit dem Streitthema Migration für Stimmen

Vor allem mit dem Thema Migration möchte die Partei im Wahlkampf punkten. Kleinschmidt will sich dabei auch an den nördlichen Nachbarländern orientieren.

Kleinparteien: Diese Parteien nehmen an der Wahl teil

Zu den Kleinparteien zählen die Freien Wähler, die Satire-Partei "Die Partei", Volt, die Marxistisch-Leninistische Partei und das Bündnis Deutschland.

Die Linke im Aufwind: Lorenz Gösta Beutin will wieder in den Bundestag

Beutin hält es für notwendig, Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit zu verbinden. Er ist im Bundesvorstand der Linken zuständig für Energie- und Klimapolitik.

BSW: Lehrer Milad Salami will aus der Schule in den Bundestag

Das Bündnis Sahra Wagenknecht möchte als neue Partei Wähler erreichen, die enttäuscht sind. Sie positioniert sich als Friedenspartei und macht sich für soziale Gerechtigkeit stark.

