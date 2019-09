Stand: 20.09.2019 06:16 Uhr

Bundesrat berät über Rauchverbot im Auto

Mit gefährlichem Passivrauchen von Kindern in Autos soll nach dem Willen mehrerer Bundesländer Schluss sein. Der Bundesrat berät heute über ein Rauchverbot in Autos, wenn Kinder oder Schwangere mit dabei sind. Denn die können sich den Schadstoffen auf engem Raum nicht entziehen, müssen ihn wohl oder übel inhalieren. Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben die Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht. Sie werden bei dem Vorhaben von Hamburg, Niedersachsen und Bremen unterstützt. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) ist zuversichtlich, dass der Vorschlag im Bundesrat eine Mehrheit bekommt.

Wer raucht, wenn Kinder oder Schwangere mit im Auto sitzen, soll ein Bußgeld in Höhe von 500 bis 3.000 Euro zahlen. Gerade Kinder könnten durch Passivrauchen schwere Krankheiten entwickeln.







Langer Weg bis zum Ziel

Heute wird der Vorstoß in der Länderkammer nur präsentiert und dann in den Ausschüssen beraten. Ziel ist, dass der Bundesrat in einer folgenden Sitzung beschließt, einen Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen, mit dem sich das Parlament dann befassen müsste.

Bußgeld bis 3.000 Euro gefordert

500 bis 3.000 Euro Bußgeld sollen künftig fällig werden, wenn man im Beisein von Kindern oder Schwangeren im geschlossen Fahrzeug raucht. "Der Bund muss endlich handeln und die entsprechenden Regelungen umsetzen", forderte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann. Schleswig-Holstein hatte bereits im Oktober 2018 auf der Gesundheitsministerkonferenz dazu einen Vorstoß gemacht. Ein Verbot und die Androhung von Bußgeldern wirken abschreckend, ist Heiner Garg überzeugt, auch wenn es keine lückenlose Kontrolle geben könne.

Mehr als 3.300 Menschen sterben pro Jahr an Folgen des Passivrauchens

Experten gehen davon aus, dass bundesweit jährlich mehr als 3.300 Menschen an den Folgen von Passivrauchen sterben. Im Auto sei die Schadstoffkonzentration durch den begrenzten Raum sogar noch um ein Vielfaches höher als in größeren Räumen. Besonders Kleinkinder würden die toxischen Stoffe im Zigarettenrauch aufnehmen und schwerste Krankheiten entwickeln.

