Bundes-Grüne wollen in Husum Spiegel-Nachfolge klären Stand: 12.04.2022 17:37 Uhr Wer wird neue Bundesfamilienministerin? Darum geht es noch bis Mittwoch in Husum. Der Bundesvorstand der Grünen berät dort um die Nachfolge der zurückgetretenen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel.

Wer es wird, ist weiter unklar, doch soviel ist sicher: Der zurückgetretenen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel wird eine Frau nachfolgen. Das hat die Co-Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, am Dienstag auf der Klausurtagung der Bundesgrünen in Husum (Kreis Nordfriesland) gesagt. Zu möglichen Nachfolgerinnen wollte sich der Parteivorsitzende Omid Nouripour auf einem Pressetermin in Reußenköge (Kreis Nordfriesland) nicht äußern. Im Gespräch sind aber offenbar unter anderem Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, Kulturstaatsministerin Claudia Roth und die zweite Bürgermeisterin Hamburgs, Kathrina Fegebank.

Touré: Ich bleibe in SH

Auch der Name der Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, Aminata Touré, soll gefallen sein. Zu den Gerüchten sagte sie: "Ich habe mir in den letzten Jahren oft angehört, dass Leute davon überzeugt waren, dass ich nach Berlin gehen würde. Ich bin nicht nach Berlin gegangen und ich bleibe auch in Schleswig-Holstein", sagte sie - wohl auch mit Blick auf die Landtagswahlen am 8. Mai. Dass der Rücktritt von Ministerin Spiegel einen Einfluss auf das Abschneiden ihrer Partei haben wird, glaubt Touré nicht.

Kosequenzen aus Urlaub 2021

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel war am Montag nach vier Monaten im Amt zurückgetreten. Sie zog damit Konsequenzen aus einem umstrittenen vierwöchigen Familienurlaub in Frankreich kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021. Damals war Spiegel Landesministerin in Rheinland-Pfalz.

