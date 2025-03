Stand: 10.03.2025 09:44 Uhr Büsum: Osterferien schon zu 80 Prozent ausgebucht

Nach einem sehr guten Jahr 2024 mit erneuten Zuwächsen bei den Übernachtungszahlen erwartet Büsum wieder ein gutes Geschäftsjahr. Es gebe bereits jetzt viele Buchungen für die Osterferien und auch für den Sommer, sagte Büsum Tourismuschef Robert Kowitz. Auch für die Osterferien erwarte man wieder volle Quartiere. Die Auslastung sei jetzt schon bei 80 Prozent und für den Sommer sehe es auch sehr gut aus, freut sich Robert Kowitz.

Das gute Wetter hat bereits am Wochenende für volle Strände und Deiche in den Urlaubsorten an der Nordsee gesorgt. In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) drehten Kite-Buggy-Fahrer ihre erste Runden am Strand und in Büsum (Kreis Dithmarschen) machten viele Tagesgäste einen Spaziergang am Hauptstrand sowie am Hafen.

