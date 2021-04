Büsum & Lübecker Bucht: Modellregionen verschieben Start Stand: 14.04.2021 15:55 Uhr Weil die Inzidenz im Kreis Dithmarschen steigt, wird der Start der Tourismus-Modellregion Büsum um rund einen Monat verschoben. In der Lübecker Bucht geht es eine Woche später los als geplant - warum ist noch unklar.

Laut Büsums Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (FWB) kann das Modellprojekt hier frühestens am 10. Mai beginnen. Die Entscheidung habe man in Absprache mit dem Tourismusministerium und mit dem Kreisgesundheitsamt Dithmarschen getroffen. Grund für die Verschiebung ist laut Lütje der Anstieg der Corona-Infektionszahlen im Kreis Dithmarschen. "Es ist keinem damit gedient, wenn wir jetzt öffnen und nach ein, zwei, drei oder fünf Tagen dann wieder schließen müssen. Das ist schlecht für den Gastronomen, für den Hotelier und natürlich auch schlecht für den Gast und das Image für Büsum", sagte Lütje. Derzeit liegt der Inzidenzwert laut Kreis bei 66. Man könne derzeit nicht einschätzen, wie sich die Lage in Dithmarschen entwickele. Der Bürgermeister geht aber davon aus, dass mit steigenden Temperaturen die Inzidenzahl wieder sinkt, und die Modellprojekte dann starten können.

Modellregion Lübecker Bucht verschiebt zunächst um eine Woche

In der Lübecker Bucht sollte es eigentlich am kommendem Montag losgehen. Hier wurde der Start der Modellregion Ostholstein nun um eine Woche verschoben. Man werde frühestens am 26. April beginnen, sagte die Sprecherin des Kreises Ostholstein, Carina Leonhardt, NDR Schleswig-Holstein. Die Hotelöffnungen sollen nach Angaben des Tourismuschefs der Lübecker Bucht, André Rosinski, um noch eine weitere Woche auf den 3. Mai verlegt werden. Man müsse sich immer wieder die steigenden Inzidenzwerte vor Augen halten, so Rosinski. Die Entscheidung habe man in Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Tourismusagentur Lübecker Bucht getroffen.

