Stand: 23.04.2024 09:56 Uhr Bürgerrat zur Mobilitätswende in Flensburg

CDU, Grüne und SSW im Flensburger Rat wollen einen Bürgerrat zur Mobilitätswende in der Stadt etablieren. Dazu haben sie eine Vorlage in den Planungsausschuss am Dienstag eingebracht. 30 zufällig und repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger könnten dann im kommenden Jahr der Kommunalpolitik Empfehlungen zu Verkehrsthemen mit auf den Weg geben. Zunächst soll eine halbe Personalstelle im Rathaus den Prozess koordinieren.

