Bürgermeisterwahlen in Niebüll, Itzehoe und Leck Stand: 07.11.2021 06:00 Uhr In gleich drei Orten in Schleswig-Holstein wird heute über einen neuen Bürgermeister entschieden: in Niebüll, Leck und Itzehoe.

In Niebüll (Kreis Nordfriesland) tritt der langjährige Rathauschef Wilfried Bockholt nicht mehr an. Die Bewerber um das Bürgermeisteramt sind Thomas Uerschels (SPD) und Bernd Neumann (CDU). Die beiden Kandidaten kennen sich aus jahrelanger Ausschussarbeit. Für Neumann geht es weniger um Parteizugehörigkeit, seiner Meinung nach ist dies eine "Persönlichkeitswahl". Die wichtigen Themen in Niebüll: Elektrifizierung der NEG-Bahnstrecke nach Dagebüll, zweigleisiger Marschbahn-Ausbau, Staus vor der Autoverladung.

Leck: Deidert tritt gegen Jankoski an

Auch in Leck (Kreis Nordfriesland) wird gewählt: Amtsinhaber Andreas Deidert (CDU) tritt wieder an. Udo Jankowski (parteilos) fordert ihn heraus. Beide Bewerber sind schon 2016 angetreten. Deidert ist seit 2010 im Amt.

Fünf Bewerber in Itzehoe

Eine Frau und vier Männer wollen Nachfolger von Bürgermeister Andreas Koeppen in Itzehoe (Kreis Steinburg) werden. Die CDU hat die 37-jährige Juristin und Ratsfrau Claudia Buschmann aufgestellt. Sollte sie gewinnen, wäre sie die erste Frau im Bürgermeisteramt in Itzehoe. Buschmann wird auch von den Fraktionen von IBF und UWI unterstützt. Für die SPD tritt Justus von Kries an. Der 60 Jahre alte Immobilienfachmann aus Hamburg beriet Itzehoe bereits vor Jahren beim Leerstands-Management.

Die Grünen nominierten den Itzehoer Berufsschullehrer und Kreistagsabgeordneten Manfred Sallach. Dazu kommen noch zwei Einzelbewerber, nämlich der Stadtplaner Ralf Hoppe und der gelernte Bäcker Martin Wnuck. Derzeit gehen alle davon aus, dass keiner der fünf Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit bekommt, sondern dass es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen kommen wird.

