Bürgermeisterwahlen auf Fehmarn und Sylt sowie in Preetz Stand: 07.03.2021 06:00 Uhr Auf den Inseln Sylt und Fehmarn sowie in Preetz wählen die Bürger am Sonntag ihre Bürgermeister.

Auf Sylt sind die rund 13.000 Wahlberechtigte aufgerufen, zu wählen. Es treten vier Kandidaten an: Amtsinhaber Nikolas Häckel (parteilos), Clemens Raab (CDU), Lars Schmidt (Zukunft) und Ralf Obluda-Kruber (parteilos). Sollte keiner der Bewerber am Sonntag die absolute Mehrheit erreichen, findet am 28. März eine Stichwahl statt. Häckel ist seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Sylt, zu der die sieben Ortsteile Westerland, Archsum, Keitum, Morsum, Munkmarsch, Rantum und Tinnum gehören.

Auf der 13.000-Einwohner-Insel Fehmarn gibt es fünf Bewerber: Neben dem amtierenden Bürgermeister Jörg Weber (SPD) haben sich Marco Eberle (Grünen-Stadtvertreter), Doris Klemptner (parteilos mit WUW-Unterstützung), Manuel von Schalscha-Ehrenfeld (FDP) und Thomas Weber (parteiloser Einzelbewerber) beworben.

In Preetz tritt Amtsinhaber Björn Demmin (parteilos) ohne Gegenkandidat an. Vor sechs Jahren hatten sich noch fünf Bewerber zur Wahl gestellt. Demmin setzte sich damals durch und seit 2015 Bürgermeister in der rund 16.000 Einwohner-Gemeinde im Kreis Plön.

Wahl bis 18 Uhr möglich

Die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wahlberechtigt sind alle, die ihren Hauptwohnsitz in der jeweiligen Gemeinde haben und mindestens 16 Jahre alt sind. Außerdem muss man EU-Bürger sein und seit mindestens sechs Wochen den Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2021 | 18:00 Uhr