Bürgermeisterwahl in sechs Kommunen

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.05.2019 07:00 Uhr Autor/in: Anja Seligmann

Neben der Europawahl war in sechs Kommunen auch Bürgermeisterwahl. In Meldorf, Barmstedt, Glücksburg, Oststeinbek, Oldenburg in Holstein und Fockbek entschieden die Bürger über neue Rathauschefs.