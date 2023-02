Bürgermeisterwahl in Grömitz: Rieke macht das Rennen Stand: 26.02.2023 19:09 Uhr In der Gemeinde Grömitz (Kreis Ostholstein) ist am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt worden. Der bisherige Amtsinhaber Mark Burmeister (CDU) hatte im Februar vergangenen Jahres verkündet, nicht erneut zu kandidieren.

Mehr als 6.200 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger waren in der Ostseegemeinde Grömitz zur Wahl aufgerufen. Der 44-jährige Sebastian Rieke setzte sich gegen seinen Herausforderer Hendrik Wozniak durch. Der Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft Grömitz erhielt laut vorläufigem amtlichen Endergebnis 57,74 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der 53-jährige Unternehmer Hendrik Wozniak, der vom CDU-Ortsverband nominiert wurde, kam auf 42,26 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,47 Prozent. Das teilte die Verwaltungsgemeinschaft Grömitz auf ihrer offiziellen Webseite mit.

Die beiden Kandidaten betonten, es hätte im Vorfeld einen fairen Wahlkampf gegeben. Drei zentrale Themen im Wahlkampf waren die Wohn-, Verkehrs- und Tourismussituation.

Amtsinhaber Burmeister kandidierte nicht erneut

Der derzeitige Bürgermeister Mark Burmeister (parteilos) trat nach zwölf Jahren Amtszeit nicht erneut an. Bei der Wahl 2017 war er als einziger Kandidat mit 93,3 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Am 31. Mai endet seine Amtszeit, danach übernimmt Sebastian Rieke die Amtsgeschäfte in der Ostseegemeinde Grömitz.

Weitere Informationen Wentorf wählt Kathrin Schöning zur Bürgermeisterin Die parteilose Kathrin Schöning bekam bei der Wahl in der Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der Stimmen. mehr Thorben Brackmann wird neuer Bürgermeister in Lauenburg Bei der Wahl zum Bürgermeister der Kleinstadt im Kreis Herzogtum Lauenburg hat sich Thorben Brackmann von der CDU durchgesetzt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.02.2023 | 08:00 Uhr