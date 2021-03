Bürgermeisterwahl auf Sylt: Wird es Häckel oder Raab? Stand: 26.03.2021 22:44 Uhr Auf der Insel Sylt wählen die Bürger am Sonntag (28.3.) ihren Bürgermeister. Zwei Kandidaten treten in einer Stichwahl gegeneinander an.

Das Rennen um den Bürgermeister-Posten auf Sylt geht in eine neue Runde. Zur Wahl stehen der 46 Jahre alte gebürtige Sylter Nikolas Häckel (parteilos) und sein 42 Jahre alter Konkurrent Clemens Raab (CDU), der ursprünglich aus Schömberg im Nordschwarzwald (Baden-Württemberg) stammt. Bei der Wahl Anfang März hatte keiner der Kandidaten die nötige absolute Mehrheit erreicht. Die meisten Stimmen erhielt laut Wahlamt der Inselverwaltung Sylt Amtsinhaber Häckel, der auf 46,7 Prozent kam. Die zweitmeisten Stimmen holte Raab mit 32,5 Prozent. Wer von den beiden die Verwaltung leiten wird, entscheiden die Wähler am Sonntag (28.3.) bei der Stichwahl.

Chancenlos waren Anfang März Lars Schmidt (Zukunft) mit 14,8 Prozent und Ralf Obluda-Kruber (parteilos) mit 6,0 Prozent. Zur Gemeinde Sylt gehören die sieben Ortsteile Westerland, Archsum, Keitum, Morsum, Munkmarsch, Rantum und Tinnum.

Häckel verzichtet auf Straßenwahlkampf

Häckel hatte wegen der Corona-Pandemie auf Straßenwahlkampf, Wochenmarktreden und sogenanntes Klinkenputzen verzichtet. Auf Plakaten bekräftigt der amtierende Leiter der Inselverwaltung seine Verlässlichkeit. Zuletzt habe er unter anderem ein Impfzentrum initiiert, für Corona-Teststationen gesorgt und Gespräche mit Land und Kreis geführt, um ein Chaos auf der Marschbahn-Strecke zur Inselöffnung für Urlauber zu vermeiden, listet Häckel bei Facebook auf. Daran möchte der ehemalige Leiter des Bauamtes in Kronshagen bei Kiel jetzt anknüpfen.

Prominente Unterstützung für Raab

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich zuvor für den Sylter Bankkaufmann Raab stark gemacht. "Neustart statt Stillstand", lautet die Botschaft des 42-Jährigen, der seit 2009 auf Sylt lebt. Anders als Häckel hatte er in den vergangenen drei Wochen bewusst auf den Tür-zu-Tür-Wahlkampf gesetzt und mit einem Informationsstand auf dem Westerländer Wochenmarkt geworben. "Das war zwar mit Maske und Abstand nicht immer leicht, aber so habe ich doch viele Bürgerinnen und Bürger ganz persönlich erreichen können. Dabei habe ich vieles erfahren, was ihnen wichtig ist", sagt der Bürgermeister-Kandidat. Zum Beispiel marode Straßen und ungepflegte Rabatten seien dort bemängelt worden.

Weitere Informationen Stichwahlen auf Sylt und Fehmarn Weder auf Sylt noch auf Fehmarn hat es im ersten Wahlgang eine Entscheidung bei der Bürgermeisterwahl gegeben. In Preetz gab es nur einen Bewerber. mehr Sylt: Insel-Traum nicht nur für Promis Partys feiern, Sport treiben, die Natur im Watt und in den Dünen genießen: Sylt bietet für jeden Urlaubertyp etwas. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2021 | 08:00 Uhr