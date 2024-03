Stand: 08.03.2024 16:54 Uhr Bürgermeisterwahl am Sonntag in Wahlstedt

In Wahlstedt (Kreis Segeberg) wählen die Anwohnerinnen und Anwohner am Sonntag einen neuen Bürgermeister. Nach zwölf Jahren im Amt tritt Matthias Bonse (CDU) nicht mehr an. Für seine Nachfolge gibt es drei Kandidaten: Jan Christoph (CDU), Marco Schröder (Wählergemeinschaft "Wir für Wahlstedt") und der Einzelkandiat Torben Fritsch.

