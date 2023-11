Bürgermeisterwahl Lübeck: Heute ist Stichwahl Stand: 24.11.2023 11:21 Uhr Heute wird in Lübeck der 230. Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin der Hansestadt gewählt. Wahlberechtigt sind rund 175.000 Menschen, darunter 900 jugendliche Erstwähler und Erstwählerinnen.

von Antje Kasemeyer

Bis zu 1.200 freiwillige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zählen ab 18 Uhr die Stimmen aus. Der Wahlausschuss rechnet mit bis zu 25.000 Stimmabgaben per Briefwahl. Das vorläufige Endergebnis wird noch vor 20 Uhr erwartet. Die Wahlbeteiligung vor drei Wochen lag bei 37 Prozent.

Amtsinhaber Jan Lindenau (SPD) erreichte im ersten Wahlgang 42,5 Prozent. Wer gegen ihn antreten würde, war am 5. November lange nicht absehbar: Es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen. CDU-Kandidatin Melanie Puschaddel-Freitag erreichte am Ende 23,6 Prozent der Stimmen - und lag damit genau 180 Stimmen vor Axel Flasbarth von den Grünen, der auf 23,3 Prozent kam. Ausgeschieden waren ebenfalls die Einzelbewerber Uwe Effenberger (6,2 Prozent) und die parteilose Sophie Bachmann (4,3 Prozent).

Lindenau kündigte einen "engagierten Wahlkampf" an

Im Interview mit NDR Schleswig-Holstein am Wahlabend vor drei Wochen sprach Amtsinhaber Jan Lindenau von einem "guten Ergebnis", das ihn sehr freue und von einer Bestätigung seiner Arbeit. Angesichts seines Vorsprungs von fast 20 Prozentpunkten im ersten Wahlgang sei er sehr zuversichtlich, dass es für ihn am Ende gut ausgehen werde. Er kündigte drei Wochen "engagierten Wahlkampf" an.

Puschaddel-Freitag freut sich über Stichwahl

Genau das hatte auch seine Kontrahentin Melanie Puschaddel-Freitag vor. "Ich freue mich, dass die Wahl positiv ausgegangen ist, dass ich jetzt in die Stichwahl gekommen bin." Sie will sich unter anderem um die Staus in Lübeck, den Schulbereich und bezahlbaren Wohnraum kümmern, außerdem den Verwaltungsbereich vorantreiben. Sie hat ein abgeschlossenes Verwaltungsstudium. "Das Entscheidende ist jetzt einfach zu signalisieren, es wird Zeit, dass eine Frau mit Verwaltungserfahrung ins Rathaus einzieht."

Wahlbeteiligung in Lübeck

Insgesamt gingen von den 175.000 Wahlberechtigten im ersten Wahlgang vor drei Wochen laut Stadt 64.483 zur Wahl. Bei 596 ungültigen Stimmen bedeutet das eine Wahlbeteiligung von 37 Prozent - weniger als bei der vorangegangen Wahl 2017, damals lag die Wahlbeteiligung bei 39,2 Prozent. Unter den Wahlberechtigten waren in diesem Jahr auch 900 jugendliche Erstwählerinnen und Erstwähler, wie die Gemeindewahlleiterin Joanna Hagen mitteilte. Vor dem ersten Wahlgang hatten nach Angaben der Stadt etwa 22.500 aller Wahlberechtigten Briefwahl beantragt, rund 17.000 nahmen diese auch wahr. Bei den vergangenen Bürgermeisterwahlen im Jahr 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 39,2 Prozent, bei der Stichwahl dann 32,6 Prozent. Damals gewann Jan Lindenau (SPD) knapp gegen Kathrin Weiher (parteilos).

Verkehrsthemen bewegen viele Lübecker

In Lübeck waren es vor allem fünf Themenschwerpunkte, die Wahlkämpfer wie Bürger gleichermaßen umtrieben: Klima- und Verkehrswende, Sanierung und Ausbau der Infrastruktur, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Digitalisierung der Verwaltung und der Erhalt des Weltkulturerbes. Gerade die Verkehrsprobleme der Hansestadt sind für die Bürger das Hauptproblem: Autofahrer im Dauerstau, zu viele Baustellen gleichzeitig, zu viele marode Brücken, sanierungsbedürftige Straßen oder aufwendige Bauarbeiten.

