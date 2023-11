Bürgermeisteramt in Lübeck: Es geht in die Stichwahl Stand: 05.11.2023 20:29 Uhr Bei der Bürgermeisterwahl in Lübeck hat Amtsinhaber Jan Lindenau (SPD) im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten - 42,5 Prozent. In drei Wochen tritt er in der Stichwahl gegen CDU-Kandidatin Puschaddel-Freitag an.

Wer gegen Lindenau antreten würde, war während der Auszählung nicht klar absehbar: Es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen. CDU-Kandidatin Melanie Puschaddel-Freitag erreichte am Ende 23,6 Prozent der Stimmen - und lag damit nur knapp vor Axel Flasbarth von den Grünen, der auf 23,3 Prozent kam. Letztlich machten 180 Stimmen den Unterschied in der Frage, wer gegen Lindenau erneut ins Rennen geht. Insgesamt waren fünf Kandidatinnen und Kandidaten angetreten. Einzelbewerber Uwe Effenberger erzielte 6,2 Prozent der Stimmen. Sophie Bachmann, ebenfalls parteilos, bekam 4,3 Prozent.

Wahlbeteiligung bei 37 Prozent

Insgesamt gingen von den 175.000 Wahlberechtigten laut Stadt 64.483 zur Wahl. Bei 596 ungültigen Stimmen bedeutet das eine Wahlbeteiligung von 37 Prozent - weniger als bei der vorangegangen Wahl 2017, damals lag die Wahlbeteiligung bei 39,2 Prozent. Unter den Wahlberechtigten waren in diesem Jahr auch 900 jugendliche Erstwählerinnen und Erstwähler, wie die Gemeindewahlleiterin Joanna Hagen mitteilte. Bis Freitag den 3. November hatten nach Angaben der Stadt etwa 22.500 aller Wahlberechtigten Briefwahl beantragt.

Verkehrsthemen bewegen viele Lübecker

In Lübeck waren es vor allem fünf Themenschwerpunkte, die Wahlkämpfer wie Bürger gleichermaßen umtrieben: Klima- und Verkehrswende, Sanierung und Ausbau der Infrastruktur, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Digitalisierung der Verwaltung und der Erhalt des Weltkulturerbes. Gerade die Verkehrsprobleme der Hansestadt sind für die Bürger das Hauptproblem: Autofahrer im Dauerstau, zu viele Baustellen gleichzeitig, zu viele marode Brücken, sanierungsbedürftige Straßen oder aufwendige Bauarbeiten.

Jan Lindenau (SPD), auch unterstützt von den Freien Wählern

Seit sechs Jahren bekleidet Jan Lindenau (SPD) das Amt des Lübecker Bürgermeisters. Nach einer Wiederwahl wolle er die Priorität auf die eingeleitete Verwaltungsmodernisierung legen, sagte er im Wahlkampf. Nach dem Ordnungsamt seien nun Bau- und Sozialverwaltung dran, sagte er. "Wichtig ist, dass auf Dauer eine dienstleistungsorientierte, bürgernahe, moderne Verwaltung sichergestellt wird". Auch die Verkehrswende ist für Lindenau nach eigenen Angaben von besonderer Bedeutung: Sanierung von Radwegen und Straßen, Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof, ein Radschnellweg zwischen Universität und Innenstadt, verbesserte Bustaktung und dazu: "Zwei weitere Bahnhaltepunkte in Genin und Schlutup sind mein Ziel, um die Regio-S-Bahn für Lübeck Realität werden zu lassen", sagte er.

Beim Thema bezahlbarer Wohnraum plante Lindenau: "Mit zinsgeminderten Erbaurechtsverträgen und Verkäufen zum Bodenwert ohne Kaufpreiswettbewerb schaffen wir bezahlbares Bauland. Die Bauverwaltung wird modernisiert, die digitale Bauakte eingeführt". Damit will der Amtsinhaber für weitere 6.500 Wohnungen Baurecht schaffen.

Melanie Puschaddel-Freitag (CDU)

Auch Melanie Puschaddel-Freitag hatte mit Blick auf die Verkehrspolitik eine Hauptforderung: "Wir dürfen nicht länger Stauhauptstadt des Nordens sein", sagte sie. Die langjährige Kommunalpolitikerin wollte das Radwegenetz ausbauen, P+R-Flächen schaffen, die Bustaktung erhöhen und an der "Grünen Welle" auf Einfallstraßen arbeiten. Ihr war außerdem das Verkehrsmanagement wichtig. Es dürfe nicht zu viele Baustellen gleichzeitig geben, damit der Verkehrsfluss in der Hansestadt nicht komplett zum Erliegen komme.

Beim Blick auf die Energieversorgung sprach sie sich für ein erweitertes Fernwärmenetz und PV-Anlagen auf öffentlichen Flächen und Gebäuden aus. Eine weitere Forderung der CDU-Kandidatin war: Abläufe, Genehmigungen und Planungen der Verwaltung müssen in allen Bereichen beschleunigt werden. Nur so könnten auch bei Wohnungsbau, Schulsanierung oder Klimawende Verbesserungen erzielt werden. Allerdings betonte Puschaddel-Freitag: "Wichtig ist außerdem die Einbeziehung von Bürgerbeteiligungen, um Akzeptanz und Mitwirkung sicherzustellen".

Axel Flasbarth (Grüne)

"Ich möchte Lübeck zur Fahrradstadt machen: mit einem Netz ausgebauter, sanierter und sicherer Radwege", sagte der Grüne Axel Flasbarth zum Thema Verkehrswende. "Korrespondierend möchte ich einen exzellenten ÖPNV anbieten mit einer höheren Taktung und niedrigen Preisen." Zudem forderte Flasbarth Verbesserungen beim Ausbau der Fern- und Nahwärmenetze, eine Umstellung auf regenerative Energien sowie die Beschleunigung von Baugenehmigungen - gerade mit Blick auf die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum. Hierbei verwies der studierte Volkswirt auf eine langjährige Forderung der Grünen, "die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft Trave zunehmend besser finanziell ausstatten, um einspringen zu können, wenn private Bauträger jetzt Zurückhaltung zeigen". Er wollte außerdem "ein Sanierungsprogramm für unsere baufälligen Schulen und Schultoiletten starten und die fehlenden Kita-Plätze schaffen, vor allem in den Stadtteilen, in denen sie am allermeisten gebraucht werden."

Uwe Effenberger (parteilos)

Der parteilose Uwe Effenberger, selbstständiger Projektmanager, war bislang in der Lübecker Kommunalpolitik noch nicht in Erscheinung getreten. Er zog mit dem Plan in den Wahlkampf, für die Verwaltung "einen Aktionsplan mit einer neuen Priorisierung zu erstellen und umzusetzen". In Puncto Verkehrswende sagte er: "Der ÖPNV muss durch eine bedarfsorientierte Taktung und günstigere Tarife attraktiver gemacht werden". Zusätzlich setzte er auf E-Mobilität. "Das erfordert natürlich auch einen bedarfsgerechten Ausbau der Ladeinfrastruktur", fügte er hinzu. Auch Effenberger sah einen erhöhten Sanierungsbedarf bei den Verkehrswegen: Gerade Radwege und vor allem die maroden Brücken der Stadt hätten für ihn Priorität.

Sophie Bachmann (parteilos)

Die parteilose Sophie Bachmann, von Beruf Psychologin, trat bei der Kommunalwahl im Mai 2023 noch für das Bündnis "Die Unabhängigen" an. Damals fiel sie im Wahlkampf besonders durch eine Aktion auf: Sie übermalte die eigenen Wahlplakate der Unabhängigen mit Farbe. Als Grund gab sie an: Die Plakate zeigten nur Köpfe, es würden keine Inhalte vermittelt und es werde nicht gegendert. Bachmann verzichtete diesmal aus Naturschutzgründen auf Wahlplakate - und war bis auf einen Auftritt in der Wahlarena einer Schule kaum im Wahlkampf präsent. Interview wünsche lehnte sie nach eigenen Angaben aus Termin- und persönlichen Gründen ab.

Bei den letzten Bürgermeisterwahlen im Jahr 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 39,2 Prozent. Damals gewann Jan Lindenau (SPD) knapp gegen Kathrin Weiher (parteilos).

