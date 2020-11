Stand: 08.11.2020 19:54 Uhr Bürgermeister in Ammersbek, Tönning und Molfsee gewählt

In Tönning, Ammersbek und Molfsee hat es am Sonntag Bürgermeisterwahlen gegeben. In der Stormarner Gemeinde Ammersbek schaffte Bürgermeister Horst Ansén (SPD) den Hattrick: Er ist zum dritten Mal in Folge gewählt worden. Seine Chancen konnten kaum besser sein: Er war der einzige Kandidat. Unterstützt wurde der Sozialdemokrat von der FDP. Die Wahl in Ammersbek hätte schon am 17. Mai stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. 83,6 Prozent der Stimmen entfielen auf den Amtsinhaber, 13,3 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten gegen ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 28,5 Prozent.

Timo Boss neuer Bürgermeister von Molfsee

In Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) löste Timo Boss Amtsinhaberin Ute Hausschildt ab. Der parteilose Kandidat erhielt 57,01 Prozent der Stimmen. Er wurde von gleich drei Parteien unterstützt, nämlich SPD, Grüne und FDP. Er hatte angekündigt, dass er sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie für eine umweltfreundliche Entwicklung von Infrastruktur und Mobilität einsetzen will. Die Wahlbeteiligung lag in Molfsee bei rund 61 Prozent.

Tönning: Klömmer bleibt im Amt

Im nordfriesischen Tönning hat Amtsinhaberin Dorothe Klömmer (CDU) die meisten Stimmen bekommen: 51,6 Prozent davon entfielen auf sie. Klömmer hatte als ihr wichtigstes Ziel genannt, dass alle Haushalte in der Kleinstadt mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet werden. Herausforderer Marvin Haß (SPD), Sohn des früheren Tönninger Bürgermeisters Frank Haß, bekam 41,2 Prozent der Stimmen. Auf den Einzelbewerber Thomas Lünemann entfielen 7,3 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,7 Prozent.

