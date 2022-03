Bürgermeister-Stichwahlen in Eutin, Mölln und Wedel Stand: 20.03.2022 10:24 Uhr In Schleswig-Holstein stehen heute drei Stichwahlen an: In Eutin und Mölln entscheiden sich die Bürger zwischen zwei Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Auch in Wedel wird gewählt.

In Eutin (Kreis Ostholstein) sind heute erneut etwa 15.000, in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) etwa 16.000 und in Wedel (Kreis Pinneberg) rund 28.000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Ende Februar hatte in den Städten keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. In Eutin waren drei Kandidaten an den Start gegangen. Der parteilose Amtsinhaber Carsten Behnk bekam 47 Prozent der abgegebenen Stimmen, Christoph Gehl von der SPD erhielt 44,2 Prozent und Christoph Müller (parteilos) 8,8 Prozent. Bei der Stichwahl können sich die Eutiner nun zwischen Behnk und Gehl entscheiden.

Schäper gegen Schlie in Mölln

Auch in Mölln gab es für keinen der insgesamt vier Kandidaten Ende Februar eine absolute Mehrheit. Zwar hat Ingo Schäper (SPD) mit 39,1 Prozent die meisten Stimmen erhalten, zu wenig jedoch für einen direkten Einzug ins Rathaus. Die Stichwahl gegen Jan Frederik Schlie (CDU-Mitglied, tritt aber als Einzelbewerber an) findet ebenfalls heute statt. Schlie erhielt 30 Prozent der Stimmen. Joachim Rumohr kam auf 28,3 Prozent und Thomas Ebelt (beide parteilos) auf 2,7 Prozent.

In Wedel fällt die Entscheidung zwischen Niels Schmidt und Gernot Kaser. Schmidt ist der amtierende Bürgermeister und will eine vierte Amtszeit übernehmen. Sein Plan ist es, die Schulden der Stadt zu reduzieren. Der zweite Kandidat auf dem Stimmzettel, Kaser, ist noch selbstständiger Personalberater. Er möchte eine bessere Kommunikation mit den Bürgern erreichen. Für die kommenden sechs Jahre wollen die beiden parteilosen Kontrahenten die Entwicklung Wedels entscheidend mitbestimmen. Vor zwei Wochen lag die Wahlbeteiligung bei nur rund 39 Prozent. Niels Schmidt erreichte 39,4 Prozent der Stimmen, Gernot Kaser 32,2 Prozent.

