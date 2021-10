Bürgermeister-Stichwahl in Glückstadt: Apfeld setzt sich durch

Stand: 24.10.2021 20:14 Uhr

In der zweiten Wahlrunde in Glückstadt (Kreis Steinburg) hat sich der parteilose Herausforderer Rolf Apfeld am Sonntag deutlich gegen die amtierende parteilose Bürgermeisterin Manja Biel durchgesetzt.