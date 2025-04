Stand: 09.04.2025 18:09 Uhr Bürgergeld per Online-Antrag in Nordfriesland

Anträge auf Bürgergeld sind in Nordfriesland jetzt auch online möglich. Interessenten können nötige Unterlagen wie Kontoauszüge oder der Mietvertrag als Scan oder Foto hochladen, teilt die Kreisverwaltung mit. Auch Anträge auf einmalige Leistungen sind über das Internet möglich. Die Daten landen zunächst bei der Zentralstelle des Jobcenters Nordfriesland und werden von dort auf die sieben Sozialzentren im Kreisgebiet verteilt. Der Kreis Schleswig-Flensburg ist noch nicht so weit. Dort sollen die Online-Anträge für das Bürgergeld aber noch in diesem Jahr ermöglicht werden. Beim Jobcenter Flensburg ist die Beantragung im Internet über das Bundesportal bereits seit einem Jahr möglich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland