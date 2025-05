Stand: 19.05.2025 06:35 Uhr Bürgerentscheid: Straßenlaternen in Seeth-Ekholt bleiben über Nacht an

817 Wahlberechtigte konnten in Seeth-Ekholt (Kreis Pinneberg) am Sonntag (18.5.) über die Abschaltung der Straßenbeleuchtung in ihrer Gemeinde abstimmen. 73,5 Prozent haben sich dabei gegen den Antrag der Bürgerinitiaitve "Licht aus, Natur an" entschieden, erklärt ein Sprecher des Gemeinderates. Ralf Schönfeld hat die Bürgerinitiative gegründet und wollte mit der Abschaltung der Straßenlaternen zwischen 23.30 und 5 Uhr mehr Insektenschutz erreichen und zeitlich Energie einsparen.

Schönfeld zeigt sich erschüttert über das Ergebnis: "Wir sind der Überzeugung, dass es nicht in die Gegenwart passt, Energie und Kosten zu verschleudern um in der zweiten Nachthälfte den menschenleeren Asphalt zu beleuchten und die Natur zu schädigen." 374 Bürgerinnen und Bürger aus Seeth-Ekholt haben abgestimmt, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 45,8 Prozent.

