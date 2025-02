Stand: 24.02.2025 14:03 Uhr Bürgerentscheid: Keine neuen Solarparks in Hagen

In Hagen (Kreis Segeberg) haben die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag in zwei Bürgerentscheiden gegen die Pläne von Solarparks gestimmt. Mit 191 und 217 Stimmen sprachen sie sich deutlich gegen die PV-Anlagen aus. Die Wahlbeteiligung lag bei 88 Prozent - insgesamt haben also 345 Menschen ihr Stimmrecht genutzt, so der Bürgermeister Kay Holm (parteilos). Damit sind die zwei Projekte jetzt für zwei Jahre vom Tisch, so gibt es die Regelung für Bürgerentscheide vor.

Es ging laut Bürgermeister um den Bau von Solaranlagen im Gemeindegebiet. Er versprach sich davon Einnahmen von 200.000 Euro pro Jahr für Hagen. Zwei Investoren wollten die Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen von Hagener Landwirten bauen. Insgesamt sollte auf etwas mehr als 100 Hektar Fläche Sonnenlicht eingefangen werden.

