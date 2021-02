Heiligenhafen stimmt gegen Tourismusprojekt Stand: 15.02.2021 07:43 Uhr Aus dem geplanten 400-Betten-Hotel samt Erlebnisbad in Heiligenhafen wird nichts. Eine Mehrheit der Bürger hat sich dagegen ausgesprochen.

Bei einem Bürgerentscheid haben sich am Sonntag 65 Prozent der Wähler gegen das geplante Tourismusprojekt in Heiligenhafen ausgesprochen. Auf der Landzunge Steinwarder wird nun also kein 400-Betten-Hotel, kein Erlebnisbad und kein Parkhaus gebaut werden. Jörn Brauer vom Bündnis Steinwarder freut das: "Wir wollen nicht noch eine Bettenburg. Wir wollen, dass den Besuchern ein Tourismus geboten wird, der naturnah ist. Wir werden versuchen, alle Möglichkeiten mit allen Parteien zu erörtern, was wir da machen können", sagte er.

AUDIO: Bürgerentscheid über Tourismusprojekt in Heiligenhafen (1 Min)

Tourismuschef enttäuscht

Tourismuschef Manfred Wohnrade sagte dagegen, ein großes Hallenbad wäre nicht nur für Urlauber gut gewesen, sondern auch für Einheimische und Schulklassen. "Aus dem Wirtschaftsministerium kam ein ganz klares Signal: Es wird keine Förderung an einem anderen Standort geben. Also von daher gehe ich davon aus, dass wir hier in Heiligenhafen in den nächsten Jahren kein Schwimmbad kriegen werden", sagte er.

Ein Bürgerentscheid kommt einem Beschluss einer Kommunalvertretung gleich.

