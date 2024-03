Stand: 07.03.2024 11:13 Uhr Bürgerdialog zur Stromtrasse NordOstLink in Schenefeld

Der Bau der Stromtrasse NordOstLink von der Westküste in Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern betrifft viele Anwohner. Der Betreiber Tennet stellt ihnen und auch betroffenen Landwirten in dieser Woche den genauen Verlauf der Strecke vor. Erste Infotreffen gab es in Heide, Bad Bramstedt und am Mittwoch in Schenefeld (Kreis Steinburg). Bei dem Treffen sagt Peter Hilffert von Tennet, dass die Themen Bodenschutz und die Flächenweiternutzung am meisten interessierten. Da gehe es zum Beispiel um die Frage, ob hinterher Photovoltaik aufgestellt werden und ob Landwirtschaft weiter betrieben werden könne. Hier laute die Antwort "ja".

Bürgerinitiative wehrt sich gegen Umspannwerk in Pöschendorf

Es ging es auch um den geplanten Standort eines Umspannwerks in Pöschendorf (Kreis Steinburg). Etwa 30 Pöschendorfer haben sich zusammengetan und eine Bürgerinitiative dagegen gegründet. Sie möchten unbedingt verhindern, dass das Umspannwerk in der direkten Nähe von Wohnhäusern gebaut wird. Die Lärmbelastung sei zu hoch und außerdem würden die Grundstücke und Häuser enorm an Wert verlieren, so ihre Argumente. Bis jetzt steht aber noch nicht final fest, wo genau das Umspannwerk entstehen wird.

