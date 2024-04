Stand: 06.04.2024 11:03 Uhr Buckelwale in Flensburger Förde gesichtet

In der Flensburger Förde sind am Freitag zwei Buckelwale gesichtet worden. Es handelt sich laut dem Naturschutzbund NABU wohl um zwei Jungtiere. Sie waren nach Angaben der Wasserschutzpolizei bei Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) unterwegs. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie die beiden Buckelwale dort durch ein Hafenbecken schwimmen. Laut NABU sind Buckelwale selten in der Ostsee unterwegs, weil sie dort nur wenig Nahrung finden.

