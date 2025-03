Stand: 05.03.2025 16:20 Uhr Brunsbüttel: Schockanrufe von falschen Polizeibeamten

Im Raum Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist es offenbar erneut zu sogenannten Schockanrufen gekommen. Laut Polizei hätten sich mehrere vor allem ältere Menschen gemeldet, die am Dienstagvormittag von einem gewissen Christian Wagner angerufen worden seien. Er habe sich als Mitarbeiter der Kriminalpolizei ausgegeben und ihnen mitgeteilt, dass es angeblich zu einem Überfall auf ein Ehepaar in Brunsbüttel gekommen sei, und die Täter eine Liste mit Namen mitgenommen hätten. Auf dieser seien auch die Namen der Angerufenen gewesen.

Nach Angaben der Polizei sei es bislang auch Dank der Warnungen in den Medien zu keinem finanziellen Schaden gekommen. Sie warnt trotzdem davor, in solchen Fällen niemals persönliche Daten über Lebens- oder Vermögensverhältnisse preiszugeben. Besser ist es, sofort aufzulegen, da die Anrufer darauf spezialisiert sind, ihre Opfer in lange Gespräche zu verwickeln, um an ihr Bargeld oder andere Wertsachen zu kommen.

