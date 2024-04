Stand: 26.04.2024 16:07 Uhr Brunsbüttel: Polizei entdeckt Drogen, Waffen und Bargeld

Die Vollstreckung eines Haftbefehls hat in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) zu einem größeren Fund Drogen, Waffen und Bargeld geführt. Wie die Polizei mitteilte, sollte ein 38-jähriger Brunsbüttler in seiner Wohnung festgenommen werden. Dabei entdeckten die Beamten eine größere Menge Cannabis, etwa drei Mal so viel wie erlaubt, und diverse andere Betäubungsmittel. Außerdem ein Schwert und eine Schusswaffe sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Alles wurde beschlagnahmt. Nach der Festnahme wurde der 38-Jährige direkt in die Justizvollzugsanstalt überstellt. Nun muss er sich zusätzlich noch wegen des Waffenbesitzes und der gefundenen Drogen verantworten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2024 | 16:30 Uhr