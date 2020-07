Stand: 28.07.2020 12:34 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Brunsbüttel: Neuer Schwerlastkran im Hafen

Die Menge der im Hafen von Brunsbüttel umgeschlagenen Güter wächst. Zehn Prozent mehr waren es laut einem Sprecher des Hafens allein in diesem Jahr. Vor allem vom Bauboom profitiert der Hafen, Baustoffe, aber auch Rohöl und Mineralprodukte kommen hier an - und werden künftig auch mithilfe eines neuen Schwerlastkrans umgeschlagen. Kran 7 steht nun fertig aufgebaut im Hafen - und wurde am Dienstag von der Geschäftsführung der Hafengesellschaft, Brunsbüttel Ports GmbH, eingeweiht.

Brunsbüttel: Schwerlastkran "Tukan" ist einsatzbereit Schleswig-Holstein Magazin - 28.07.2020 19:30 Uhr Im Hafen von Brunsbüttel wurde am Dienstag ein neuer, besonders leistungsfähiger Schwerlastkran eingeweiht: Er kann mehr Güter umschlagen - und das auch von Schiff zu Schiff.







Umschlag von Schiff zu Schiff möglich

Insgesamt acht Millionen Euro hat Brunsbüttel Ports in den Kran investiert. Die Hubleistung im Elbehafen wird von derzeit 120 Tonnen mit dem neuen Kran auf 240 Tonnen im Tandemhub verdoppelt. Nun könne man größere Gütermengen flexibler und kundenorientierter umschlagen, sagte Frank Schnabel, Geschäftsführer der Brunsbüttel Ports GmbH. Durch die hohe Hubleistung und die große Auslage des Krans von bis zu 63 Metern ist es möglich, besonders schwerere Güter umzuschlagen. Auch von Schiff zu Schiff geht das künftig.

Lieferung per Schiff und Straße

Im April hatte ein Binnenschiff die ersten tonnenschweren Teile in den Brunsbüttler Elbehafen geliefert: den Portalturm (fünf Meter hoch, zehn Meter lang und 39 Tonnen schwer), dem Portalriegel (17 Meter lang, sechs Meter breit, vier Meter hoch und 78 Tonnen schwer) und der Maschinenhausplattform (84 Tonnen schwer). Die restlichen Teile des Krans kamen auf anderen Schiffen und über die Straße. Gefertigt wurden die Konstruktionen für den Kran in Deutschland, Polen und Ungarn.

Das Unternehmen Brunsbüttel Ports GmbH betreibt in Brunsbüttel den Elbehafen, den Ölhafen und den Hafen Ostermoor. In diesen drei Universal-Häfen werden nach eigenen Angaben rund 13 Millionen Tonnen unterschiedlichste Massen-, Stück-, Schwer- und Flüssiggüter für regionale, und internationale Kunden verladen.

