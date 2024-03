Stand: 04.03.2024 13:19 Uhr Brunsbüttel: Fähre fiel wegen Ölteppich aus

Wegen eines Ölteppichs auf dem Nord-Ostsee-Kanal fuhr am Montagmorgen die Fähre in Ostermoor (Kreis Dithmarschen) kurzzeitig nicht. Nach Angaben von Feuerwehr und Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) hatte die Besatzung der Fähre gegen 7 Uhr einen schätzungsweise 30 mal 30 Meter großen Ölteppich auf dem Nord-Ostsee-Kanal entdeckt. Als die Feuerwehr Brunsbüttel gut eine Stunde später eintraf, seien nur noch kleine Restflecken zu sehen gewesen, so ein Feuerwehrsprecher. Ölsperren wurden deshalb nicht ausgelegt. Gegen 10.45 fuhr die Fähre laut WSA wieder normal.

