Stand: 23.04.2020 10:15 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Brunsbüttel: Experten bauen Acht-Millionen-Euro-Kran auf

Brunsbüttel ist in Schleswig-Holstein ein wichtiger Hafenstandort - und der Elbehafen rüstet sich nun für die Zukunft. Die Hafengesellschaft Brunsbüttel baut einen neuen Schwerlastkran im Elbehafen auf. Am Donnerstag sind erste Teile angekommen. Einer der alten Kräne hob die bis zu 84 Tonnen schweren Einzelteile von einem Binnenschiff an Land. Mit dem neuen Kran, der Ende Juni einsatzbereit sein soll, will sich der Hafen besser auf die vielfältigen Aufgaben beim Entladen einstellen.

Brunsbüttel: Erste Teile für neuen Kran NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 22.04.2020 10:30 Uhr







Kosten in Höhe von acht Millionen Euro

Der sogenannte Multi-Purpose-Kran kostet acht Millionen Euro. Er könne künftig noch schwerere und größere Lasten heben, sagte Geschäftsführer Frank Schnabel. Im Elbehafen werde künftig immer weniger Kohle, dafür aber immer mehr Windkraftanlagen oder andere Großkomponeten umgeschlagen.

Kran für Massen und Stückgüter

Am Kran kann eine Schaufel oder ein Haken installiert werden. Dadurch sollen einzelne schwere Lasten und Massengüter mit demselben Kran bewegt werden. "Dieser Kran kann nicht nur Massen, sondern auch Stückgüter heben. Wir werden damit flexibler und schneller", sagte Schnabel. Nach seinen Angaben ist der neue rund 1.000 Tonnen schwere Kran im Elbehafen umweltfreundlicher, weil er weniger Energie verbrauche und zudem leiser sei.

Brunsbüttel: Gute Geschäfte mit Baustoffen und Rohöl

Über die Häfen in Brunsbüttel sind im vergangenen Jahr Waren mit einem Gewicht von fast 14 Millionen Tonnen angekommen beziehungsweise verschifft worden. Das ist ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem Baustoffe und Rohöl gingen laut Hafenbetreiber besonders gut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2020 | 10:30 Uhr