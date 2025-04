Stand: 07.04.2025 07:15 Uhr Brücke über A7 bei Bordesholm wird für sechs Wochen gesperrt

An der Autobahn 7 ist die Anschlussstelle Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von Dienstag (08.04.) 10 Uhr an, für etwa sechs Wochen größtenteils gesperrt. Lediglich Autofahrer, die aus Norden kommen, können dort noch von der Autobahn abfahren. Die Auffahrt in Richtung Hamburg hingegen ist dicht, ebenso die Aus- und Auffahrt in Richtung Flensburg. Auch die Behelfsbrücke im Zuge der L49 über die A7 ist bis zum 23. Mai voll gesperrt. Grund dafür sind laut Autobahn GmbH umfangreiche Arbeiten an der neuen Brücke: Es wird demnach an der Entwässerung und der neuen Fahrbahn gearbeitet. Entsprechende Umleitungen sind eingerichtet.

An der Anschlussstelle Bordesholm wird eine neue Brücke gebaut. Sie soll laut Autobahn GmbH Mitte 2025 fertig sein. Das alte Bauwerk aus dem Jahr 1970 war schwer beschädigt. Für die Zeit der Arbeiten wurde eine Behelfsbrücke errichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg A7 Kreis Rendsburg-Eckernförde