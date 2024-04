Stand: 29.04.2024 09:31 Uhr Brücke über A1 wird erneuert - Bauarbeiten beginnen

Auf der A1 beim Autobahnkreuz Bargteheide im Kreis Stormarn beginnen die Bauarbeiten an einer überführenden Brücke. Laut Autobahn GmbH muss die Erneuerung zunächst vorbereitet werden. Die Fahrbahn am Autobahnkreuz in Richtung Lübeck ist deshalb nur zweispurig. Ende 2025 soll die neue Brücke dann fertig sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2024 | 08:30 Uhr