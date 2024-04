Brokstedt-Prozess: Weiterer Psychiater sagt aus Stand: 15.04.2024 15:49 Uhr Im Mordprozess um den tödlichen Angriff in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) ging es heute erneut um den mentalen Zustand des Angeklagten. Zwei Psychiater machten vor dem Landgericht Itzehoe ihre Aussagen.

Beide Zeugen des heutigen Verhandlungstages hatten beruflichen Kontakt mit dem Angeklagten Ibrahim A. Einer von ihnen ist Professor für Psychiatrie. Er hatte nach eigenen Angaben vier Mal mit dem Angeklagten gesprochen, als dieser in der JVA Neumünster in Untersuchungshaft saß. Vor Gericht berichtete der Gutachter von seiner Empfehlung, den Angeklagten in eine psychiatrische Anstalt zu verlegen.

Zu Beginn sei Ibrahim A. noch zugänglich gewesen. Später - so der Gutachter - habe dieser in seiner Zelle randaliert und halluziniert. Der Angeklagte habe geglaubt, der palästinensische Geheimdienst stehe vor seiner Tür. Zuvor hatte im Prozess bereits ein Psychiater der JVA Hamburg ausgesagt, dass Ibrahim A. an einer Psychose leiden könnte. In der JVA Billwerder hatte Ibrahim A. bis wenige Tage vor der Tat eingesessen.

Psychiater: Angeklagter habe sich zum Suizid aufgefordert gefühlt

Der Gutachter sagte außerdem, Ibrahim A. habe davon berichtet, zum Suizid aufgefordert worden zu sein. Darüber hinaus sei er mit Psychopharmaka behandelt worden, so der Professor weiter. In späteren Gesprächen sei der Angeklagte abweisend und zum Teil aggressiv gewesen.

Die Staatsanwaltschaft wirft Ibrahim A. vor, im vergangenen Jahr mit einem Messer zwei Menschen in der Bahn bei Brokstedt getötet und vier weitere schwer verletzt zu haben. Der Verteidiger des Angeklagten sagt, sein Mandant sei nicht voll schuldfähig.

