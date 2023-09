Brokstedt-Prozess: Weitere Zeugen sagen aus Stand: 05.09.2023 11:14 Uhr Am zweiten Prozesstag nach der Sommerpause werden weitere Fahrgäste aus dem Regionalzug befragt. Bisher haben mehr als 20 Zeugen ausgesagt, darunter auch Polizisten und Ersthelfer.

von Friederike Schneider

Am zweiten Prozesstag nach der Sommerpause hat die erste Zeugin vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) zu dem Geschehen am 25. Januar ausgesagt. Sie saß im gleichen Waggon wie ein 21-jähriger Student, der heute ebenfalls befragt wurde. Er hatte ausgesagt, einen Angriff auf eine Person beobachtet zu haben. Auch außerhalb des Zuges habe er den mutmaßlichen Täter gesehen, wie er selbst blutend eine Zigarette am Bahnsteig geraucht haben soll.

Die dritte Zeugin des Vernehmungstages ist eine 52 Jahre alte Frau aus Wrist (Kreis Steinburg). Sie habe den Angriff, den sie sah, zunächst für eine Beziehungstat gehalten. Insgesamt sollen heute laut Gerichtssprecherin Frederike Milhoffer voraussichtlich fünf Fahrgäste befragt werden.

Zeugenbefragungen bis Mitte September

Durch die Aussagen will das Gericht nachvollziehen, was sich Ende Januar in dem Regionalzug kurz vor und an der Haltestelle Brokstedt (Kreis Steinburg) abgespielt hat. Der Angeklagte Ibrahim A. soll mit einem Messer eine 17-Jährige und einen 19-Jährigen getötet und mehrere Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt haben. Ihm wird deshalb zweifacher Mord und versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen.

Auch bei den kommenden Terminen bis Mitte September ist laut Gericht die Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen aus dem Zug geplant. Darunter werden auch die Menschen sein, die bei der Messerattacke verletzt wurden.

Ein Opfer hat bereits ausgesagt

Eines der Opfer hat bereits ausgesagt: Die Frau war in Brokstedt zugestiegen und wurde nach eigenen Angaben zuerst von hinten mit dem Messer angegriffen, als sie versuchte zu fliehen. Anschließend verfolgte der Täter sie, brachte sie zu Fall und stach weiter auf sie ein. Als er abgelenkt war, konnte die Frau schwer verletzt entkommen.

Gericht will 127 Zeugen hören

Vor der Sommerpause hatten außerdem bereits mehr als 20 Zeuginnen und Zeugen ausgesagt. Einige hatten die Messerattacke direkt mitangesehen, andere hatten das Verhalten von Ibrahim A. vor der Tat beschrieben. Auch Ersthelferinnen und Ersthelfer sowie Einsatzkräfte der Polizei sagten bereits aus. Auch Sachbeweise wie zum Beispiel Urkunden, Bilder und Notrufe wurden gesichtet.

Insgesamt will das Gericht 127 Tatzeuginnen und -zeugen befragen. Ein Urteil wird frühestens im Dezember erwartet.

Anwalt will Haftbeschwerde einlegen

Die Staatsanwaltschaft hält den Angeklagten für voll schuldfähig. Sein Verteidiger hingegen ist der Ansicht, dass Ibrahim A. zum Tatzeitpunkt unter einem akuten psychotischen Schub gelitten habe und somit vermutlich schuldunfähig sei. Er fordert deshalb, dass der mutmaßliche Täter schon während des Prozesses in einer geschlossenen Psychiatrie und nicht in U-Haft untergebracht wird. Das Landgericht hat das bislang abgelehnt. Inzwischen hat der Anwalt angekündigt, deshalb eine Haftbeschwerde beim Oberlandesgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) vorzubereiten.

