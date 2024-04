Brokstedt-Prozess: Gutachter sieht keine Anzeichen für Schuldunfähigkeit Stand: 25.04.2024 15:16 Uhr Im Verfahren um die tödliche Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt hat am Donnerstag der psychiatrische Sachverständige den ersten Teil seines Gutachtens vorgestellt. Das Ergebnis: Es gebe bei dem Angeklagten keine Anhaltspunkte, die für eine Schuldunfähigkeit sprechen.

von Friederike Schneider

Schon seit Prozessbeginn steht vor allem eine Frage im Vordergrund: Ist der Angeklagte, der im Januar 2023 in einem Regionalzug bei Brokstedt zwei Menschen getötet und mehrere zum Teil schwer verletzt haben soll, psychisch krank und damit möglicherweise schuldunfähig? Mit Spannung wurde deshalb das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Arno Deister erwartet.

Am Donnerstag stellte Deister einen Teil des Gutachtens vor. Darin kommt er zu dem Schluss, dass bei Ibrahim A. zum Tatzeitpunkt weder die Voraussetzungen von § 20 (StGB) noch von § 21 (StGB) erfüllt waren. Das heißt: Deister sieht bei dem Angeklagten keine Anhaltspunkte dafür, dass er schuldunfähig oder vermindert schuldfähig ist. Aus Sicht des Gutachters gibt es außerdem keine Voraussetzungen für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Auch die Verlegung in eine Erziehungsanstalt wegen eines Drogenkonsums sehe er eher nicht, da keine schwere Abhängigkeit erkennbar sei. Weiter sagte Deister, dass es schwierig sei, zu bewerten, ob eine Sicherungsverwahrung nötig sei. Er komme zu dem Schluss, dass ein gewisser Hang zu Straftaten im Sinne des § 66 (StGB) besteht, eine Gefährlichkeit für die Allgemeinheit also nicht ausgeschlossen sei.

Drogenkonsum ja, aber ohne Auswirkungen auf den Tatzeitraum

Weiter heißt es in dem Gutachten: Es gebe bei Ibrahim A. keine Anhaltspunkte für Drogenkonsum in einer Menge, die sich auf Verhalten auswirkte, erklärte der Deister. Zwar gab es Hinweise, dass der Angeklagte kurz vor dem Tattag Drogen konsumiert hatte, diese hätten aber vermutlich nicht zu einer Beeinträchtigung zur Tatzeit geführt. Eine Haaranalyse zeigt laut Gutachten, dass in der Haft und danach unregelmäßig verschiedene Substanzen wie Amphetamine, Opiate, Morphine und andere Substanzen eingenommen wurden. Nachweislich wurde Methadon zugeführt.

Arno Deister führte außerdem in seinem Gutachten aus, dass es keine Hinweise für eine krankhafte seelische Störung zur Tat gegeben habe, auch gebe es keine Anhaltspunkte für eine verminderte Intelligenz. Zwar litt der Angeklagte laut dem Gutachten an einer schweren postraumatischen Belastungsstörung, seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit sei aber nicht aufgehoben gewesen.

JVA-Mediziner diagnostiziert akute psychotische Störung

Um sich ein Bild von dem Angeklagten zu machen, hat der psychiatrische Sachverständige den Prozess von Anfang an verfolgt. Das Gericht hatte zahlreiche Zeuginnen und Zeuginnen geladen, die auch explizit zum psychischen Zustand des Mannes befragt wurden. Auch heute sagte zuerst erneut ein Arzt aus der JVA Neumünster aus. Er schilderte - wie schon mehrere Zeuginnen und Zeugen zuvor - dass der Angeklagte in Haft extrem auffällig war. Der Mediziner bezeichnete den 34-Jährigen als "psychotisch eingebunden" und erlebte ihn nach eigenen Angaben als unruhig, fordernd und aggressiv. Zudem berichtete er von seltsamem Lachen, bizarrem Verhalten, Selbstgesprächen und möglichen Halluzinationen. In dem Moment sei das für ihn ausreichend gewesen, um eine akute psychotische Störung zu diagnostizieren, der Angeklagte sei auch mit Medikamenten behandelt worden.

Insgesamt habe er den Angeklagten aber nur sporadisch erlebt und keine wirklichen Gespräche mit ihm geführt, so der Zeuge. Außerdem sei ihm durch andere JVA-Mitarbeitende zugetragen worden, dass der Angeklagte selbst den Wunsch geäußert habe, in eine forensische Abteilung verlegt zu werden - das habe ihn gewundert, sagte der Mediziner.

Mehrere Psychiater hielten Angeklagten für psychisch auffällig

Neben dem Mediziner aus der JVA Neumünster und weiteren Psychiatern wurden unter anderem Mitgefangene des Angeklagten befragt sowie medizinische Angestellte und andere Mitarbeitende von Haftanstalten, die den Mann zum Teil bereits vor seiner Tat in Brokstedt erlebt hatten, als er in der JVA Billwerder in Hamburg einsaß. Auch Mitarbeitende der Wohnungslosen- oder aus der Flüchtlingshilfe, die den Angeklagten betreut hatten, sollten Angaben dazu machen, wie sie ihn wahrgenommen hatten. Ebenso wurden die Zeuginnen und Zeugen der eigentlichen Tat, aber auch diejenigen, die dem Täter vorher am Tag begegnet waren, befragt, wie sich der Mann verhalten habe.

Stimmen gehört, randaliert, provoziert

Dabei wurde unter anderem mehrfach genannt, dass der Mann in Haft Stimmen und Klopfen gehört und in seinen Zellen randaliert habe. Außerdem sei er zum Teil abwesend gewesen, dann aber wieder überdreht und launisch. Teilweise soll er auch geglaubt haben, dass er abgehört oder bedroht werde. Auch der Verteidiger hatte bereits mehrfach deutlich gemacht, dass er seinen Mandanten für psychisch krank hält und hatte darum gebeten, dass dieser schon während des Prozesses in einer Psychiatrie untergebracht wird.

Ein Mitgefangener sowie ein JVA-Beamter äußerten jedoch auch die Vermutung, dass der Angeklagte mit seinem Verhalten bewusst provozieren wollte oder versucht habe, auf eine andere Station verlegt zu werden, um von dort zu fliehen. Am Tattag selbst wurde er als ruhig, fokussiert und emotionslos beschrieben.

Drogentherapie in Haft

Der Angeklagte selbst hält sich für psychisch gesund. Sowohl in Gesprächen mit Psychiatern während seiner Haftzeiten, aber auch im Prozess selbst sagte er mehrfach, er sei nicht krank. Allerdings soll der heute 34-Jährige um Drogentherapie gebeten haben und wurde zwischenzeitlich auch mit Substitutionsmitteln behandelt.

