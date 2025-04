Stand: 10.04.2025 13:26 Uhr Brokstedt: Ärztehaus hat oberste Priorität bei Ortsentwicklung

Die Gemeindevertretung Brokstedt (Kreis Steinburg) hat am Mittwochabend in ihrer Sitzung einstimmig den Bau eines "Wohlföhlhuus" zur obersten Priorität erklärt. In dem neuen Ärztehaus sollen eine Praxis und Räume für Physiotherapie untergebracht werden.

Sicherung der medizinischen Versorgung in Brokstedt

Der im Ort ansässige Arzt werde in das "Wohlföhlhuus" einziehen, erklärt Bürgermeister Clemens Preine (CDU). Ziel sei es, die medizinische Versorgung im Ort nachhaltig zu sichern. Der Arzt wird noch sechs Jahre praktizieren, bis er in den Ruhestand geht. Aber er habe, so der Bürgermeister, eine zusätzliche Ärztin angestellt.

Maximale Förderung von 650.000 Euro angestrebt

Laut Bürgermeister Preine muss die Gemeinde wegen neuer Förderrichtlinien vom Land das Projekt jetzt als Priorität einstufen. Auch, weil die voraussichtlichen Kosten von 2,5 auf 2,7 Millionen Euro steigen werden. Der Bau des Ärztehauses könne mit maximal 650.000 Euro gefördert werden. Die entscheidenden Gespräche mit dem Land finden dazu im Mai statt.

Bereits vor den Sommerferien will die Gemeinde mit dem Bau beginnen. Zusätzlich sind weitere Sport- und Freizeitoasen geplant. Die Projekte sind im neuen Ortskernentwicklungskonzept zusammengefasst, das Bürgerinnen und Bürger gemeinsam erarbeitet haben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg