Brodehl verlässt AfD - Partei verliert Fraktionsstatus

Der schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Frank Brodehl verlässt die AfD. Dies kündigte er heute Vormittag überraschend in einer Debatte um die Angebote in Ganztagsschulen an. Damit verliert die AfD ihren Fraktionsstatus. "Dieses war meine letzte Rede, die ich als Mitglied der AfD und der AfD-Fraktion in diesem Haus gehalten habe", sagte Brodehl im Landtag in Kiel. Er habe dem AfD-Landesvorstand mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung aus der Partei austrete, schreibt Brodehl in den Sozial-Media-Kanälen. Ausschlaggebend für seine Entscheidung, sei der Umstand, dass sich der Landesverband Schleswig-Holstein seit dem letzten Parteitag in eine Richtung entwickelt habe, die für ihn völlig inakzeptabel sei.

Drei Abgeordnete sind zu wenig für den Fraktionsstatus

Brodehl kritisierte eine Radikalisierung der Partei. Er schrieb: Statt an der Etablierung der AfD als bürgerlich-wert-konservativer politischer Kraft mitzuwirken, beförderten sowohl der Landesvorstand als auch die deutliche Mehrheit der Kreisvorstände systematisch die Radikalisierung der Partei. Der völkisch-nationalistische Grundton sei deutlich lauter als die Stimmen derjenigen in der Partei, die für eine seriöse und wertkonservative AfD-Politik eintreten würden.

Durch den Rückzug von Brodehl hat die AfD nur noch drei Abgeordnete - zu wenig, um den Fraktionsstatus zu halten. Das Minimum liegt bei vier Abgeordneten. Die Partei verliert damit unter anderem finanzielle Zuschüsse und weitere Mitwirkungsmöglichkeiten im Parlament.

Partei wurde vom Rückzug überrascht

Die bisherige AfD-Fraktion wurde nach eigener Aussage von dem Schritt überrascht. Immer wieder hatte es in der Partei Spannungen und Meinungsverschiedenheiten über die politische Ausrichtung gegeben. Ende 2018 war bereits Doris von Sayn-Wittgenstein, die dem völkischen Flügel zugeordnet wird, aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Seit der Landtagswahl 2017 ist Brodehl Abgeordneter im Landtag von Schleswig-Holstein. Er ist nun fraktionsloser Abgeordneter.

Stegner: "Ein Segen für das Parlament"

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner sprach von einer guten Nachricht. "Wir haben gerade am heutigen Tag eine Debatte über das Thema Flüchtlinge und Ausländer geführt. Da ist der Vorsitzende Nobis aufgetreten, dass eigentlich nur noch die braune Uniform mit Hakenkreuzen gefehlt hat. Das war eine richtige Nazi-Rede", sagte Stegner und fügte an: "Dass eine solche Gruppe dann keinen Fraktionsstatus mehr hat, das ist ein Segen für das Parlament, weil die uns weniger stark werden belästigen können."

"Es ist wenig überraschend. Die AfD hat nur eine Einigkeit: Sie ist gegen Sachen, nicht für irgendetwas. Insofern war’s vorhersehbar", meinte Lasse Petersdotter von den Grünen.

