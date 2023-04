Brennende Lagerhalle in Halstenbek beschäftigt die Feuerwehr Stand: 21.04.2023 09:56 Uhr In Halstenbek (Kreis Pinneberg) ist am Donnerstagabend ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Der Bahnverkehr auf der benachbarten S-Bahn-Strecke musste zwischenzeitlich eingestellt werden. Am Freitag laufen noch Nachlöscharbeiten.

Ab 23.06 Uhr am Donnerstag erreichte die Leitstelle in Elmshorn nach eigener Aussage eine Vielzahl Notrufe innerhalb kürzester Zeit. Der Grund: Auf etwa 100 Metern entlang der Bahngleise würden Bäume brennen. Schnell war aber klar, dass der Einsatz sogar noch größer sein würde, denn eine etwa 1.000 Quadratmeter große Lagerhalle stand in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr waren darin unter anderem Akkus zum Recyceln gelagert.

120 Einsatzkräfte vor Ort

Mehrere Feuerwehren rückten mit insgesamt drei Löschzügen und 120 Einsatzkräften an. Sie konnten verhindern, dass das Feuer auf eine Nachbarhalle übergriff, teilte die Feuerwehr mit. Gegen 0.30 Uhr war das Feuer dann unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten sollen laut einem Sprecher noch den ganzen Freitag dauern.

Mindestens 1,2 Millionen Euro Schaden

Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Kurzzeitig musste der Bahn-Verkehr auf der benachbarten Bahnstrecke zwischen Halstenbek und Prisdorf eingestellt werden. Die Lagerhalle brannte vollständig aus, der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung mindestens 1,2 Millionen Euro, wie die Polizei mitteilte. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor, die Kriminalpolizei in Pinneberg ermittelt.

