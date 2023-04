Brennende Autos in Flensburg: Prozess gegen 33-Jährigen startet Stand: 21.04.2023 05:00 Uhr Im August und September des letzten Jahres hat es mehrfach in Flensburg gebrannt. Ein Mann wurde bereits verurteilt, ein zweiter Tatverdächtiger steht von heute an vor dem Landgericht Flensburg. Ihm werden mindestens neun Feuer im Stadtgebiet angelastet.

Es ist der zweite Prozess zur Flensburger Brandserie im vergangenen Sommer. Ein Mann wurde bereits zu knapp zwei Jahren Haft verurteilt. Unabhängig davon soll der Mann, der nun vor Gericht steht, an vier Tagen versucht haben, Pkw in Brand zu stecken. Drei Autos gingen in Flammen auf: in der Karl- und Eckenerstraße, außerdem in der Angelburger Straße.

Feuer in Kellerverschlägen und brennende Renovierungsabfälle

Der 33-Jährige soll auch mindestens fünf weitere Brände gelegt haben: Zweimal in einem Keller, mehrfach brannte außerdem abgestellter Müll. Die Feuer mussten jeweils von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein hoher Sachschaden. Dreimal hintereinander an einem Tag soll er außerdem Renovierungsabfälle in ein- und demselben Einkaufswagen angesteckt haben, Ordnungskräfte löschten die Feuer immer zwischendurch.

Die Anklage wirft dem 33-jährigen Mann versuchte und vollendete Brandstiftung und Sachbeschädigung vor. Seit dem 18. November sitzt er in Untersuchungshaft. Nach dem Prozessauftakt soll die Verhandlung am 25. April fortgesetzt werden. Das Urteil fällt voraussichtlich am 30. Mai

Möglicher weiterer Brandstifter wird gesucht

Die großen Brände des vergangenen Sommers bleiben nach Angaben der Polizei aber weiterhin ungeklärt: Häuser in der Duburger und der Großen Straße waren komplett zerstört wurden. Und auch zur Brandserie rund um ein Hochhaus in Harrislee dauern die Ermittlungen an.

