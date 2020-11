Stand: 13.11.2020 18:48 Uhr Bremer Fernsehpreis für Reporter vom Schleswig-Holstein-Magazin

Philipp Jess vom Schleswig-Holstein-Magazin hat den renommierten Bremer Fernsehpreis gewonnen. Er erhielt die Auszeichnung für einen Film über die Strandgrasnelke. Diese wächst normalerweise bevorzugt auf den Salzwiesen an der Meeresküste, ausnahmsweise hat sie sich aber auch auf dem Mittelstreifen einer Autobahn breit gemacht. Die Strandgrasnelke am Autobahnrand wird in einem Feuerwerk von akustischen, optischen und dramaturgischen Einfällen präsentiert und inszeniert. Philipp Jeß macht das mit "viel Liebe zum Detail", heißt es in der Laudatio.

Der Bremer Fernsehpreis gilt als maßgebliche Würdigung für regionale Fernsehprogramme in Deutschland.

VIDEO: Strandgrasnelke findet neuen Lebensraum (3 Min)

