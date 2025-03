Stand: 25.03.2025 09:47 Uhr Bredstedt: ADAC und Berufsgenosschenschaft bieten Sicherheitstraining mit Trecker

In Bredstedt (Kreis Nordfriesland) finden Dienstag und Mittwoch Kurse für sicheres Treckerfahren statt. Veranstalter sind die Berufsschule Husum, die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und der ADAC Bredstedt. Insgesamt werden an beiden Tagen 22 landwirtschaftliche Auszubildende trainiert. Am Vormittag schulen Fahrlehrer die Auszubildenden im theoretischen Teil über häufige Unfallursachen, die beim Treckerfahren passieren können. Dazu erklären Polizisten, wie eine Fahrzeugkontrolle abläuft. Außerdem gibt es einen praktischen Teil. Zum Beispiel Slalom- und Bremsübungen und der Umgang mit dem toten Winkel.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Landwirtschaft