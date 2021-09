Braucht SH anonyme Meldeplattform für Steuerbetrug? Stand: 03.09.2021 16:04 Uhr Die Diskussion um eine anonyme Meldeplattform für Steuerbetrug in Schleswig-Holstein nimmt Fahrt auf. Kritik kommt zum Beispiel von CDU, FDP und SPD. Die Landesdatenschutzbeauftragte sieht die Pläne gelassen.

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) kann sich eine anonyme Meldeplattform für Steuerbetrug auch in Schleswig-Holstein vorstellen. Heinold sagte, bei der Digitalisierung der Verwaltung solle kein Bereich ausgenommen werden: "In diesem Sinne prüfen wir auch die Einrichtung eines entsprechenden Online-Portals." Heinold äußerte außerdem die Hoffnung, dass weitere Bundesländer solche Meldeportale einrichten. Auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte ein bundesweites Steuermeldeportal wie in Baden-Württemberg gefordert.

Debatte in Baden-Württemberg

Zuvor war Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz - ebenfalls von den Grünen - heftig für die Einführung des Hinweisportals in seinem Bundesland attackiert worden. Kritiker aus verschiedenen Parteien argumentierten, dass ein solches Portal Denunziantentum fördere.

Vogt: Portal könnte zum Missbrauch einladen

Zu den Plänen in Schleswig-Holstein äußerte sich FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt kritisch. Steuerhinterziehung müsse konsequent verfolgt werden und Straftaten könnten bereits jetzt anonym zur Anzeige gebracht werden, sagte Vogt am Freitag. "Ich bin nicht der Meinung, dass wir dafür ein neues Internetportal des Landes brauchen, das im Zweifel durch die extrem niedrige Hürde zum Missbrauch einlädt." Auch FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki kritisierte die Ankündigung Baden-Württembergs, dass das Angebot niedrigschwellig sein solle.

Nötig sei eine gute Ausstattung bei den zuständigen Behörden, um solche Straftaten entdecken und sanktionieren zu können, sagte Vogt. "Das ist deutlich besser und vor allem wirkungsvoller als jetzt im Wahlkampf das Denunziantentum unter Nachbarn staatlich anheizen zu wollen." Auch aus der SPD und der CDU kam Kritik an den Plänen.

Datenschutzbeauftragte: Schon jetzt Möglichkeit zur Anzeige

Die Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen sieht die Pläne Heinolds dagegen gelassen. Das Portal würde Namen ja nicht veröffentlichen. Schon jetzt könne jede Person Straftaten anzeigen, per Brief, Fax oder E-Mail. Laut Hansen gibt es auch die Möglichkeit anonym Anzeige zu erstatten, zum Beispiel wenn es um Wirtschaftskriminalität und Korruption geht und Zeugen Repressalien befürchten müssen. Der Schutz von Whistleblowern ist der Landesdatenschutzbeauftragten wichtig, sie sieht ihn aber im Spannungsfeld zu den Rechten derer, die möglicherweise zu Unrecht angezeigt werden.

Steuergewerkschaft: Anzeigen müssen konkret sein

Bei der Steuergewerkschaft Schleswig-Holstein heißt es, es habe schon immer die Möglichkeit gegeben, sich anonym zu melden. Ein Online-Portal müsse aber so gestaltet sein, dass die Anzeigen möglichst konkret gestaltet und mit Daten hinterlegt sind.

