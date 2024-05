Stand: 06.05.2024 11:31 Uhr Brassfahrt in Travemünde am Pfingstwochenende

Zum dritten Mal in Folge findet am Pfingstwochenende die Brassfahrt in Travemünde statt, eine 100-Seemeilen-Regatta mit Start und Ziel in Travemünde. Dabei werden an die 90 Yachten unterschiedlicher Klassen erwartet, teilten die Veranstalter mit. Die Regatta führt durch die Mecklenburger Bucht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln