Brandserie in Neumünster gibt Polizei Rätsel auf Stand: 20.02.2023 16:41 Uhr Innerhalb von weniger als 24 Stunden brannte es in Neumünster an fünf verschiedenen Orten. Verletzt wurde zwar niemand, der Sachschaden aber geht in die Hunderttausende. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

von Balthasar Hümbs

Eigentlich will sich Marc Strüben nur das Fußballspiel seines Sohnes angucken. Doch als er gegen 18:30 Uhr aus der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Brachenfeld kommt, brennt sein nagelneues Auto auf dem Parkplatz schon lichterloh. "Man weiß gar nicht, was man sagen soll oder was man tun soll", erinnert er sich. "Die Kinder rundherum waren natürlich erstmal geschockt". Es sollte nicht das letzte brennende Auto an diesem Wochenende bleiben.

Polizei spricht von Brandserie

Von Samstagnacht bis Montagmorgen brannten in Neumünster insgesamt acht Autos an fünf verschiedenen Orten. Bei einem Brand in der Straße Auwiesen geriet nicht nur ein Auto, sondern auch ein Carport und das angrenzende Wohnhaus in Brand. Der Dachstuhl brannte nach Polizeiangaben komplett ab, das Haus ist unbewohnbar - verletzt wurde zum Glück niemand. An dem Reifen eines der Brandautos fand die Polizei nach eigenen Angaben Brandbeschleuniger. Daher gehen die Beamten in allen Fällen derzeit von Brandstiftung aus. Polizeisprecher Jens Oltmann spricht von einer ganzen Brandserie.

Kein Muster erkennbar

Völlig unklar ist noch, wie die Brände zusammenhängen. "Immer wieder an völlig unterschiedlichen Orten, an völlig unterschiedlichen Fahrzeugen" zeigt sich Polizeisprecher Oltmann ratlos. Zeugen wollen zwar gesehen haben, wie zwei Jugendliche vom Parkplatz der Gemeinschaftsschule wegrannten, bevor dort insgesamt vier Autos in Flammen aufgingen. Doch konkrete Anhaltspunkte, wer der oder die Täter sein könnten, gibt es noch nicht, so die Polizei.

Polizei ist wachsamer

Um weitere Taten möglichst zu verhindern, hat die Polizei bereits in der vergangenen Nacht ihre Präsenz im Stadtgebiet erhöht. In der Nacht auf Dienstag wollen die Beamten doppelt so oft Streife fahren wie sonst - mit zivilen und uniformierten Kräften. Autobesitzer Marc Strüben jedenfalls hat sich zumindest etwas von dem Schock erholt. "Zu hause habe ich erstmal einen Schnaps getrunken", sagt er lachend. Und er ist froh, dass er immerhin noch seine persönlichen Dinge aus dem Auto retten konnte.

