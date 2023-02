Brandserie in Neumünster: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Stand: 22.02.2023 11:59 Uhr Im Zusammenhang mit der Brandserie in Neumünster hat die Polizei in der vergangenen Nacht einen Tatverdächtigen in Gewahrsam genommen. Bei den Feuern wurde niemand verletzt, jedoch acht Autos zerstört und Häuser beschädigt.

Der festgenommene Mann soll im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, dieser entscheidet dann über einen Haftbefehl gegen ihn. Angaben zum Alter des Tatverdächtigen wollen Staatsanwaltschaft und Polizei im Moment keine machen.

Beginn der Brandserie am Wochenende

Bei der Brandserie in Neumünster wurden laut Polizei insgesamt acht Autos zerstört. Die ersten Brände hatte es in der Nacht zu Sonntag gegeben, bei einem davon griff das Feuer auf ein Carport und das angrenzende Wohnhaus über. Am Sonntagnachmittag brannte auf einem Parkplatz ein SUV, der Brand breitete sich dort auf drei weitere Fahrzeuge aus. Zeugen wollen dabei zwei Jugendliche gesehen haben, die vom Tatort wegrannten.

Ein weiterer Brand Anfang der Woche

Ein weiteres Auto war in der Nacht zu Montag in Brand geraten. Dabei wurde erneut ein Carport beschädigt, außerdem ein Kanu, welches ebenfalls im Carport lagerte. Bei keinem der Brände wurde jemand verletzt. Ob der Tatverdächtige für einen oder mehrere Fahrzeugbrände verantwortlich ist, sollen nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

