Stand: 14.10.2024 11:42 Uhr Brandserie in Flensburg geht offenbar weiter: Erneut Auto in Flammen

Auf einem Parkplatz an der Victoriastraße in Flensburg ist in der Nacht zu Sonntag ein Mercedes komplett ausgebrannt. Damit sind seit Mitte September in Flensburg mindestens fünf Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt. Im vergangenen Jahr hatte das Landgericht einen 33-jährigen Brandstifter zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Mann zündete im Sommer 2022 unter anderem mehrere Autos an. Vor eineinhalb Jahren hatte das Landgericht außerdem einen Jugendlichen zu Sozialstunden und Hausarrest verurteilt. Der damals Minderjährige hatte versucht, mehrere Brände in Wohngebäuden zu legen.

