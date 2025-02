Stand: 16.02.2025 15:00 Uhr Brandanschlag auf SPD-Fahrzeug in Büchen

Unbekannte haben in Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag einen VW-Bus der SPD in Brand gesetzt. Das Fahrzeug mit dem groß aufgedruckten Logo der Partei stand in der Nähe des Sportplatzes in der Möllner Straße - der Hauptdurchgangsstraße von Büchen. Die Feuerwehr brauchte laut Polizei etwa eine Stunde, um die Flammen zu löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Laut SPD handelt es sich um das Wahlkampf-Fahrzeug der Bundestagsabgeordneten Nina Scheer. Die Partei verurteilte den "feigen Angriff" - Gewalt und Zerstörung gegen Parteien und Politiker seien absolut inakzeptabel.

