Brand zerstört ein Bauernhaus in Pronstorf Stand: 10.12.2022 11:02 Uhr Am frühen Sonnabendmorgen ist ein Bauernhaus in Pronstorf im Kreis Segeberg durch einen Brand vollständig zerstört worden. Eine Mutter und drei Kinder wurden von der Feuerwehr gerettet.

Nach Angaben der Rettungsleitstelle war das Feuer in der Dorfstraße gegen 4 Uhr ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, seien noch Menschen in dem Gebäude gewesen, berichtete Gemeindewehrführer Marco Zickermann. Eine Mutter und drei Kinder seien in Sicherheit gebracht worden. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Brandursache ist noch unklar

Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr schwierig. "Das Problem ist, das es ein altes Bauernhaus ist", sagte Zickermann. Durch die verwinkelten Räume sei es schwierig, an die Brandherde heranzukommen.

Das Haus wurde bei dem Brand komplett zerstört. Am Vormittag haben Einsatzkräfte damit begonnen, Teile des Gebäudes einzureißen, um Glutnester zu löschen. Zwischenzeitlich waren bis zu vier Löschzüge der Feuerwehr vor Ort. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.

