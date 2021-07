Brand zerstört Wohnhaus und Teile eines Metallbetriebes in Nübel Stand: 05.07.2021 07:36 Uhr Ein Brand hat in Nübel (Kreis Schleswig-Flensburg) ein Einfamilienhaus komplett und eine angrenzende gewerblich genutzte Halle eines Metallbetriebes teilweise zerstört.

Aus zunächst ungeklärter Ursache brach das Feuer am Sonntagabend in dem Wohnhaus aus, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Das Haus und der linke Teil der Halle brannten demnach komplett aus, auf den rechten Hallenteil, in dem offenbar Materialien lagerten, griffen die Flammen nicht über.

Zwei Katzen gerettet

Die Feuerwehr rettete zwei Katzen, Menschen befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht in den Gebäuden. Der Sachschaden liegt bei rund 150.000 Euro.

