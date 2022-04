Brand in denkmalgeschützem Haus in Lübecker Altstadt Stand: 09.04.2022 12:31 Uhr Bei dem Brand eines denkmalgeschützten Hauses in der Lübecker Innenstadt ist ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden.

In der historischen Lübecker Innenstadt hat am Freitagabend ein denkmalgeschütztes Haus gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf brannte laut Polizei das erste Obergeschoss in voller Ausdehnung. Die Flammen breiteten sich dann bis in das Dachgeschoss aus.

VIDEO: Feuer in Lübeck: rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz (1 Min)

Haus ist unbewohnbar

Die Feuerwehrleute konnten das Feuer nach einigen Stunden löschen. Das Haus sei nun unbewohnbar. Auch ein angrenzendes Haus soll durch das Feuer beschädigt worden sein. Verletzt wurde niemand. Die zwei Bewohner des betroffenen Hauses wurden anderweitig untergebracht. Die Brandursache ist noch unklar. Die Höhe des Schadens liegt laut Polizei in einem mittleren sechsstelligen Bereich.

