Brand in Pronstorf: Zwei Kinder ums Leben gekommen Stand: 12.12.2022 07:19 Uhr Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Pronstorf hat es zwei Todesopfer im Alter von drei und 17 Jahren gegeben. Fünf Familien wurden obdachlos. Der Brand war am Samstagmorgen ausgebrochen.

Nach dem Brand in einem Haus in Pronstorf (Kreis Segeberg) gibt es neue Erkenntnisse. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kamen zwei Kinder im Alter von drei und 17 Jahren ums Leben. Zunächst war nur von Verletzten die Rede gewesen. Am Sonntagmorgen wurde im Rahmen eines Gottesdienstes im Ort eine Spendensammlung organisiert. "Wir sind alle unglaublich betroffen", sagte Bürgermeisterin Bettina Albert (CDU). Die Stimmung in der Gemeinde sei bedrückt, gleichzeitig gebe es eine große Anteilnahme und Unterstützung füreinander.

Haus wurde vollständig zerstört

Nach Angaben der Rettungsleitstelle war das Feuer in der Dorfstraße gegen 4 Uhr am Sonnabend ausgebrochen. Nachdem zunächst Rauchentwicklung beobachtet wurde, begann es im Dachstuhl eines alten Stalls, der als Wohngebäude genutzt wird, zu brennen. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, seien noch Menschen in dem Gebäude gewesen, berichtete Gemeindewehrführer Marco Zickermann am Sonnabend. Eine Mutter und drei Kinder seien gerettet worden. Nach NDR Informationen verstarb ein Kind noch vor Ort, ein weiteres im Krankenhaus.

AUDIO: Gemeindewehrführer: Löscharbeiten waren schwierig (1 Min) Gemeindewehrführer: Löscharbeiten waren schwierig (1 Min)

Vier weitere Familien verloren durch den Brand ihr Zuhause, denn das Gebäude wurde bei dem Brand komplett zerstört. "Wir sind jetzt in der Abstimmung und tragen zusammen, was dringend benötigt wird", sagte Bürgermeisterin Albert. Es werden Geld- und Sachspenden gesammelt.

Brandursache unklar

Auch für die Feuerwehr gestaltete sich der Einsatz am Sonnabend schwierig. Zwischenzeitlich waren bis zu vier Löschzüge vor Ort. "Das Problem ist, das es ein altes Bauernhaus ist", sagte Zickermann. Durch die verwinkelten Räume sei es schwierig gewesen, an die Brandherde heranzukommen. Am Samstagvormittag mussten Einsatzkräfte Teile des Gebäudes mit einem Bagger einreißen, um Glutnester zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache konnten Polizei und Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.

