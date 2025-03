Stand: 07.03.2025 15:18 Uhr Brand in Lübecker JVA – Häftling erleidet Rauchgasvergiftung

In der Justizvollzugsanstalt Lübeck hat es am Freitagvormittag gebrannt. Ein Strafgefangener meldete das Feuer in seinem Haftraum, teilte die JVA mit. Bedienstete brachten den Mann in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Der Insasse erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wie genau es zur Brandursache kommen konnte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck